Агент Тюкавина отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего в «Зенит»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «Зенит».

Ранее о желании петербуржцев вступить в переговоры по трансферу нападающего сообщал Legalbet.

«Не знаю: хочет «Зенит» или нет. Если будет конкретика — будем разговаривать. Возможен ли такой переход за какие-то деньги? Мы уважаем «Динамо». Контракт Кости до 2030 года. Для России отступных нет. Если «Динамо» скажет, что игрока выгодно продать по каким-то причинам, тогда будем разговаривать. Но нет такого, что это инициируют агент или Костя», — сказал Сафонов «СЭ».

В текущем сезоне 23-летний нападающий провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.