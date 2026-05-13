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Агент Тюкавина отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего в «Зенит»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «Зенит».

Ранее о желании петербуржцев вступить в переговоры по трансферу нападающего сообщал Legalbet.

«Не знаю: хочет «Зенит» или нет. Если будет конкретика — будем разговаривать. Возможен ли такой переход за какие-то деньги? Мы уважаем «Динамо». Контракт Кости до 2030 года. Для России отступных нет. Если «Динамо» скажет, что игрока выгодно продать по каким-то причинам, тогда будем разговаривать. Но нет такого, что это инициируют агент или Костя», — сказал Сафонов «СЭ».

В текущем сезоне 23-летний нападающий провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

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Константин Тюкавин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
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Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
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Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
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Рубин

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Ахмат

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