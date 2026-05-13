У защитника «Спартака» Бабича родился второй сын

Защитник «Спартака» Срджан Бабич во второй раз стал отцом, сообщает пресс-служба красно-белых.

13 мая жена 30-летнего серба Теодора родила сына, которого назвали Стефан. Два года назад в семье родился первый сын Михайло.

«Поздравляем нашего защитника и его жену Теодору с рождением малыша! Желаем всей семье крепкого здоровья», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Бабич выступает за «Спартак» с 2023 года. В сезоне-2025/26 защитник провел 13 матчей за московскую команду во всех турнирах. В середине октября он получил серьезную травму колена и перенес операцию, после чего не выходил на поле.

Всего на счету Бабича 68 матчей за «Спартак», в которых он отметился 5 голами и 1 результативной передачей.

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