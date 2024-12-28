Агент Тодоровича заявил, что для «Ахмата» 2024-й — несчастливый год

Футбольный агент Горан Попов оценил 2024 год для «Ахмата» и 27-летнего боснийского защитника Дарко Тодоровича.

«Два года назад было лучше. 2024-й — несчастливый год, Дарко недоволен. Я разговаривал с Дарко, со спортивным директором «Ахмата» — они не особо счастливы, ситуация в турнирной таблице говорит сама за себя, все не очень хорошо. Но я надеюсь, что все изменится в следующем году», — заявил Попов «РБ Спорт».

В первой половине сезона Дарко Тодорович сыграл 22 матча за «Ахмат». Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 1,2 миллиона евро.