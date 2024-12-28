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Горшков: «Уход Барриоса скажется на игре «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков оценил возможный уход из команды хавбека Вильмара Барриоса.

— Барриос играет важную роль в оборонительных действиях «Зенита». Атакующие футболисты в этом компоненте не очень хороши. Барриос выполняет много черновой работы. Его уход скажется на игре петербуржцев. Если Барриос уйдет, «Зениту» надо рассматривать кого-то на позицию опорника, — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

Ранее 31-летний полузащитник признался, что хотел бы вернуться в «Бока Хуниорс» и один из колумбийских клубов. Позже агент футболиста сообщил, что Вильмар не планирует покидать «Зенит».

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года, став 6-кратным чемпионом России в составе петербургского клуба.

Источник: «РБ Спорт»
Вильмар Барриос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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