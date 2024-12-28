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Сегодня, 18:26

Дюков стал единственным кандидатом на пост главы РФС

Камила Абдурахманова
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Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Действующий глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оказался единственным претендентом на предстоящих выборах президента РФС, сообщает пресс-служба союза.

28 декабря состоялось заседание избирательного комитета РФС, на котором были изучены документы от членов РФС и выдвинутых ими кандидатов. По результатам заседания Александр Дюков зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента организации. Его кандидатуру поддержали 77 организаций — членов союза.

Выборы пройдут на конференции 2 февраля.

Дюкову 57 лет. Он руководит РФС с февраля 2019 года. С 2008 по 2017 год занимал пост президента футбольного клуба «Зенит», а до назначения в РФС возглавлял совет директоров клуба. В апреле 2021 года вошел в состав исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций.

Источник: РФС
РФС
Александр Дюков
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Локомотив

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

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 9
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Бителло

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Муталип Алибеков

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 9 1 1
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