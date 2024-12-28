Дюков стал единственным кандидатом на пост главы РФС

Действующий глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оказался единственным претендентом на предстоящих выборах президента РФС, сообщает пресс-служба союза.

28 декабря состоялось заседание избирательного комитета РФС, на котором были изучены документы от членов РФС и выдвинутых ими кандидатов. По результатам заседания Александр Дюков зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента организации. Его кандидатуру поддержали 77 организаций — членов союза.

Выборы пройдут на конференции 2 февраля.

Дюкову 57 лет. Он руководит РФС с февраля 2019 года. С 2008 по 2017 год занимал пост президента футбольного клуба «Зенит», а до назначения в РФС возглавлял совет директоров клуба. В апреле 2021 года вошел в состав исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций.