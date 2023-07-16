Дюков — о Мажиче: «Он себя отлично зарекомендовал, проделал большую работу на Кипре»

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» объяснил назначение Милорада Мажича на пост главы департамента судейства.

«Какое-то время назад мы выбрали путь на привлечение специалистов с европейским опытом, арбитров высокого уровня в прошлом, которые могут организовать титаническую работу по подготовке судей. У нас работал Виктор Кашшаи, потом Витор Перейра. По известным причинам он ушел. Был период, когда мы руководили судейством российскими силами. Но какое-то время назад познакомились с Мажичем и приняли решение пригласить его. Он себя отлично зарекомендовал. Проделал большую работу на Кипре», — сказал Дюков «СЭ».

Мажич возглавил департамент судейства РФС 27 июня 2023 года. До него должность руководителя департамента занимал Павел Каманцев.