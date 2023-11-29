Гранат считает «Спартак» самым принципиальным соперником для «Динамо»

Экс-защитник московского «Динамо» Владимир Гранат назвал наиболее принципиального соперника бело-голубых в РПЛ.

«Учитывая историю противостояний, наверное, все-таки «Спартак» самый принципиальный соперник для «Динамо». С «Локомотивом» обычно не такие яркие встречи, с ЦСКА — это вовсе дружеское дерби. «Зенит» я бы на второе место поставил, со «Спартаком» все же более принципиальные матчи», — приводит слова Граната Legalbet.

«Динамо» и «Спартак» провели между собой 71 матч в чемпионатах России, 35 побед на счету красно-белых, 21 игра завершилась вничью и в 15 встречах выиграли бело-голубые.

Также бывший игрок сборной России отметил, что в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Динамо» и «Зенитом» команды сыграют основными составами.

«Я уверен, что в кубковом матче «Зенита» и «Динамо» мы увидим игру в полностью боевых составах. Это не те матчи, где нужно прибегать к большой ротации: может быть, один-два человека, но не более», — добавил он.

Четвертьфинальный матч FONBET Кубка России между «Динамо» и «Зенитом» состоится 29 ноября в Москве и начнется в 18.15 (Мск).