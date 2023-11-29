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Сегодня, 17:07

Гранат считает «Спартак» самым принципиальным соперником для «Динамо»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Экс-защитник московского «Динамо» Владимир Гранат назвал наиболее принципиального соперника бело-голубых в РПЛ.

«Учитывая историю противостояний, наверное, все-таки «Спартак» самый принципиальный соперник для «Динамо». С «Локомотивом» обычно не такие яркие встречи, с ЦСКА — это вовсе дружеское дерби. «Зенит» я бы на второе место поставил, со «Спартаком» все же более принципиальные матчи», — приводит слова Граната Legalbet.

«Динамо» и «Спартак» провели между собой 71 матч в чемпионатах России, 35 побед на счету красно-белых, 21 игра завершилась вничью и в 15 встречах выиграли бело-голубые.

Также бывший игрок сборной России отметил, что в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Динамо» и «Зенитом» команды сыграют основными составами.

«Я уверен, что в кубковом матче «Зенита» и «Динамо» мы увидим игру в полностью боевых составах. Это не те матчи, где нужно прибегать к большой ротации: может быть, один-два человека, но не более», — добавил он.

Четвертьфинальный матч FONBET Кубка России между «Динамо» и «Зенитом» состоится 29 ноября в Москве и начнется в 18.15 (Мск).

Источник: Legalbet
Владимир Гранат
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
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Пари НН – Урал
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Краснодар – Оренбург
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