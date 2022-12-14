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Сегодня, 11:55

Агент Талаев рассказал, что капитан «НН» Гоцук не рассматривал предложения от других клубов РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев рассказал о том, что капитан и защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук ранее не стал рассматривать предложения от других клубов

«Гоцук продлил контракт еще перед началом сезона. У него долгосрочный контракт. Ждет нового тренера, будет доказывать ему свою состоятельность. С приходом Галактионова был задан определенный вектор, команда подобрана под определенный стиль, поэтому сейчас нужна соответствующая кандидатура, чтобы не пришлось все ломать и набирать новых игроков. Ну и решение все равно за губернатором, а сейчас руководителям регионов не всегда хватает времени на футбол. Был ли к Гоцуку интерес от других клубов? Интерес был, но Кирилл — капитан команды, он даже не готов был рассматривать другие варианты и что-то обсуждать. Были консультации, но он сразу все отмел и сказал, что не может бросить команду. Даже не стали дальше о чем-то разговаривать», — приводит слова Талаева Metaratings.ru.

30-летний россиянин присоединился к «Нижнему Новгороду» в январе 2020 года и провел за клуб 90 матчей, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-talaev-interes-k-gotsuku-byl-no-kirill-srazu-otmyel-vse-varianty-1438812/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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29%

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23%

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25%

1.90

ТМ 1.5

14%

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2.04
Кирилл Гоцук
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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П
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