Агент Смолова заявил, что в «Локомотиве» есть явные противоречия клуба и Семина

Агент форварда «Сельты» Федора Смолова Герман Ткаченко заявил, что между главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным и клубом есть явные противоречия. Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды из «Локо» до конца сезона.

«Мы пока не знаем, будет ли «Локомотив» менять Семина, — сказал Ткаченко на конференции «Профессия — футбол». — Но то, что там наметились какие-то уже явные противоречия во взаимоотношениях клуба и тренера, говорит о том, что нужно что-то менять. Только объединенный «Локомотив», где все работают на одну цель, сможет добиться большого успеха. Да, дискуссии — это прекрасно, но они не должны быть противостоянием.

Так больше не может продолжаться. Совет? Не собираюсь делать это бесплатно. Серьезный совет на такую тему стоит больших денег. Федя уехал в «Сельту не потому, что у него конфликт с Семиным. Он хотел играть за границей. За недели до перехода в «Сельту» мы обсуждали переход в «Фейеноорд». У него такие же отношения с Семиным, как и у большинства футболистов».

30-летний Федор Смолов провел пять матчей за «Сельту» в текущем сезоне и забил один мяч.