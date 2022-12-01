Агент Шильцова: «Никакие другие варианты мы сейчас не ищем»

Ринат Мавлетдинов, агент полузащитника «Спартака» Константина Шильцова, который арендован «Нижним Новгородом», поделился мнением о будущем игрока.

— Никакие другие варианты мы сейчас не ищем, — приводит слова Мавлетдинова Metaratings.ru. — На данный момент в этом нет смысла и необходимости. Да и клуб, полагаю, никуда Костю в зимнюю паузу не отпустит. Он востребованный игрок.

— Общался ли с Шильцовым менеджер по арендованным игрокам красно-белых Никита Баженов? Что думают по поводу будущего футболиста в «Спартаке»?

— Да, Никита выходил на связь с Костей. Писал ему после матчей, поздравлял. Безусловно, это приятно. В «Спартаке» следят за ним, это очевидно. Ну а что думают по поводу его будущего в «Спартаке», надо спрашивать в самом «Спартаке». Этот вопрос будет более актуальным ближе к концу сезона.

В текущем сезоне Шильцов провел 13 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.