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Агент Семенова о будущем игрока: «Андрей не собирается заканчивать карьеру, время покажет»

Агент Семенова заявил, что футболист не собирается заканчивать карьеру
Анна Горшкова
Корреспондент
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Агент Андрея Семенова Сергей Базанов ответил на вопросы по поводу конфликта между главным тренером «Ахмата» Андреем Талалаевым и защитником.

— Ничего никак не прокомментирую, потому что не разговаривал ни с кем по этому поводу.

— То есть, вы не узнали, оштрафовали игрока на полмиллиона или нет?

— Нет, не общались с Андреем.

— Появилась также информация, что «Ахмат» не тянет зарплату Семенова и летом он может стать свободным агентом. Так ли это?

— Надо дождаться ряда решений РФС, посмотреть, будет трансформирована премьер-лига или нет. До лета еще достаточно много времени.

— Если «Ахмат» все же не продлит контракт, есть какие-то варианты продолжения карьеры?

— Андрей не собирается заканчивать карьеру, поэтому время покажет, приводит слова Базанова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 32-летний Семенов провел в составе «Ахмата» 20 матчей, в которых получил четыре предупреждения. Его контракт с грозненским клубом заканчивается в июне.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-semenova-o-budushhem-igroka-andrej-ne-sobiraetsya-zakanchivat-kar-eru-vremya-pokazhet/
Андрей Семенов
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