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«Хорошим игрокам и тренерам судьи не мешают». Деспотович выложил неоднозначный пост

Игрок «Арсенала» поддержал российских арбитров и намекнул на высказывания Слуцкого
Читать «СЭ» в

Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович поделился неоднозначным постом в Instagram и добавил к нему фото, где он жмет руку судье Сергею Карасеву. Рефери работал на матче «Арсенала» с «Зенитом» (0:3).

В январе 2022 года «СЭ» сообщал, что у Деспотовича, который расторг контракт с «Рубином», был конфликт с главным тренером казанцев Леонидом Слуцким.

После матча «Рубин» — «Ростов» (1:2), который состоялся 14 марта, главный тренер казанской команды раскритиковал работу главного арбитра матча Виталия Мешкова. По словам специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».

Джордже Деспотович
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
Леонид Слуцкий
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