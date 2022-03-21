«Хорошим игрокам и тренерам судьи не мешают». Деспотович выложил неоднозначный пост

Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович поделился неоднозначным постом в Instagram и добавил к нему фото, где он жмет руку судье Сергею Карасеву. Рефери работал на матче «Арсенала» с «Зенитом» (0:3).

В январе 2022 года «СЭ» сообщал, что у Деспотовича, который расторг контракт с «Рубином», был конфликт с главным тренером казанцев Леонидом Слуцким.

После матча «Рубин» — «Ростов» (1:2), который состоялся 14 марта, главный тренер казанской команды раскритиковал работу главного арбитра матча Виталия Мешкова. По словам специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».