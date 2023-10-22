Наумов рассказал об отношении к возможному включению белорусских клубов в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном включении белорусских команд в российские профессиональные лиги.

«Я всегда хорошо относился к такой идее в футболе. Открытый чемпионат всегда интересен. Вопрос в другом. Как бы в таком случае распределялись места в еврокубках, если бы мы продолжали в них выступать? Этот момент всегда был камнем преткновения, когда говорили о совместных чемпионатах. А сейчас, когда мы отстранены от европейского футбола, в такой инициативе есть резон», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Наумова.

21 октября Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские профессиональные лиги.