Агент Сафонов назвал самый громкий российский трансфер этой зимой
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, какой переход в зимнее трансферное окно стал самым громким в России.
«Назвал бы Ренана, который перешел в «Зенит». Уже пишут, что им интересуется «Реал», но встречаться — не значит жениться. Также отмечу переход в «Локомотив» Пиняева, Глушенкова, Смольникова и Дзюбы. Глушаков пришел в «Нижний Новгород».
Трансфер Дзюбы самым громким назвать нельзя. Было больше шума вокруг него. Сейчас вообще не про один трансфер не скажу, что он громкий. Пока трансферы средненькие. «Химки» взяли девять человек, но я никого из них не знаю», — цитирует Сафонова Legalbet.
19-летний защитник Роберт Ренан перешел в петербургский клуб на правах свободного агента из бразильского «Коринтианса». 8 февраля стало известно о том, что нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников стали игроками «Локомотива». 10 февраля полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с «Нижним Новгородом».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2