Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:25

Агент Сафонов назвал самый громкий российский трансфер этой зимой

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, какой переход в зимнее трансферное окно стал самым громким в России.

«Назвал бы Ренана, который перешел в «Зенит». Уже пишут, что им интересуется «Реал», но встречаться — не значит жениться. Также отмечу переход в «Локомотив» Пиняева, Глушенкова, Смольникова и Дзюбы. Глушаков пришел в «Нижний Новгород».

Трансфер Дзюбы самым громким назвать нельзя. Было больше шума вокруг него. Сейчас вообще не про один трансфер не скажу, что он громкий. Пока трансферы средненькие. «Химки» взяли девять человек, но я никого из них не знаю», — цитирует Сафонова Legalbet.

19-летний защитник Роберт Ренан перешел в петербургский клуб на правах свободного агента из бразильского «Коринтианса». 8 февраля стало известно о том, что нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников стали игроками «Локомотива». 10 февраля полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с «Нижним Новгородом».

 

Источник: https://legalbet.ru/news/safonov-nazval-samij-gromkij-rossijskij-transfer-v/
Футбол
Алексей Сафонов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Локомотив» разгромил клуб из ОАЭ «Фурсан Хиспания» в товарищеском матче
Даниил Денисов оценил отсутствие Промеса на зимних сборах «Спартака»
Гончаренко: «Важно, что большинство игроков «Урала» отработали полные сборы»
Эдмилсон: «В РПЛ играет много качественных бразильских футболистов. Они повышают уровень лиги»
На Зимнем кубке РПЛ протестировали сервисы сбора статистики и аналитики матчей
Нигматуллин назвал возможные неудачи «Зенита» главной интригой РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниил Денисов оценил отсутствие Промеса на зимних сборах «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости