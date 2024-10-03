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Сегодня, 17:04

Агент Роши назвал защитника фантастическим футболистом

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Игор Кампеделли в комментарии для «СЭ» высказался о текущей форме защитника.

«Сезон для Роши проходит очень хорошо с индивидуальной точки зрения. Виллиан — фантастический и очень амбициозный игрок. Он всегда мотивирован на то, чтобы добиваться большего. Нынешний сезон — тому подтверждение», — сказал Кампеделли «СЭ».

В следующем матче «Динамо» примет ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России. Встреча пройдет 6 октября на «ВТБ Арене».

ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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