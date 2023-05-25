«Краснодар» хочет сохранить Олусегуна, несмотря на его желание покинуть клуб

«Краснодар» хочет сохранить в команде форварда Олакунле Олусегуна, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, на трансфере настаивает сторона игрока. 21-летний нигериец недоволен количеством игровой практики в этом сезоне. Несмотря на это, главный тренер «быков» Владимир Ивич надеется, что Олусегун не покинет команду.

В текущем сезоне форвард провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.