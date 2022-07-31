Агент рассказал, сколько займет восстановление защитника «Локомотива» Ненахова

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Максима Ненахова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, сколько займет восстановление футболиста после повреждения в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:5).

«Да, Максим действительно пропустит около 6-8 недель. Диагноз того не назову. Но у него повреждение связок голеностопа», — сказал Клюев «СЭ».

30 июля 23-летний Ненахов получил травму во втором тайме матча «Зенит» — «Локомотив». Российский футболист покинул поле на электрокаре.