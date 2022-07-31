«Нижний Новгород» — ЦСКА: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

31 июля «Нижний Новгород» на своем поле сыграет с ЦСКА в матче третьего тура РПЛ. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — ЦСКА. Видеотрансляция игры будет доступна на канале «Матч Премьер».

«Нижний Новгород» с одним баллом занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — второй с 6 очками.

В прошлом туре красно-синие разгромили «Сочи» (3:0), а «Нижний» проиграл «Химкам» (0:3).