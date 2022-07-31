Смолов опубликовал совместное фото с блогером Ивлеевой

Форвард «Динамо» Федор Смолов опубликовал новый пост в соцсетях. 32-летний российский футболист показал подписчикам совместное фото с актрисой и видеоблогером Анастасией Ивлеевой.

«А я думала сова» (отсылка к популярному видео. — Прим. «СЭ»), — написал Смолов.

Ивлеева также является актрисой. До 2022 года она была ведущей программы «Орел и решка» на канале «Пятница!»

Вчера 32-летний Смолов оформил дубль в матче 3-го тура РПЛ с «Факелом» (3:3).