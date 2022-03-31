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Агент рассказал о тренировках Антона Миранчука в общей группе «Локомотива»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал «СЭ» о восстановлении игрока.

«Антон Миранчук проводит тренировки частично в общей группе. Какие-то упражнения он все еще выполняет индивидуально, а какие-то уже вместе со всей командой», — сказал Шпинев «СЭ».

С осени Миранчук восстанавливался после травмы сухожилия, которую получил в январе 2021 года. Полузащитник проходил реабилитацию в Германии и вернулся в расположение московского клуба в конце ноября.

Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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