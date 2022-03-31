«Спартак» объявил о переходе Айртона во «Фламенго»

Защитник Лукас Айртон успешно прошел медобследование в Рио-де-Жанейро и подписал контракт с «Фламенго», сообщает сайт «Спартака».

24-летний игрок покидает московский клуб на правах аренды до 31 декабря 2022 года. При этом соглашением предусмотрено обязательное право выкупа трансфера при наступлении определенных условий.

Переход стал возможен вне стандартных рамок трансферного окна из-за специального решения ФИФА, касающегося российских клубов.

Айртон перешел в «Спартак» из «Флуминенсе» в конце 2018 года. Всего защитник провел за красно-белых 108 матчей, в которых забил четыре мяча.