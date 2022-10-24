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«Спартак» летом проявлял интерес к нападающему «Урала» Гаджимурадову

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент Дмитрий Кигинько подтвердил , что летом «Спартак» всерьез проявлял интерес к нападающему «Урала» Рамазану Гаджимурадову.

— История про интерес «Спартака» — это все было реально?

— Да, это все реальная история, — приводит слова агента «РБ Спорт».

— Сохраняется ли интерес «Спартака» к Гаджимурадову и есть ли вероятность перехода зимой?

— Насколько сейчас у «Спартака» есть интерес, мне сложно говорить. Ситуация меняется каждый день. Но Гаджимурадов — интересный футболист.

— Ему самому хочется остаться или он воспринимает переход в «Спартак», как шаг вперед и ему это интересно?

— Мне бы не хотелось говорить, что между «Спартаком» и «Уралом» состоялся официальный обмен мнениями. Диалог велся, но, к сожалению, было мало времени, чтобы довести этот диалог до чего-то более или менее понятного.

— Интерес был только от «Спартака» или другие топовые клубы тоже выходили?

— Мы разговаривали с разными командами. Гаджимурадов был и сейчас интересен многим, я не думаю, что в премьер-лиге много футболистов такого плана. Но у нас есть регламент, мы не перепрыгиваем через «Урал». Если есть интерес, мы сначала направляем в клуб, беседу нужно вести с ними.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gadzhimuradova-ramazanom-interesovalsya-ne-tol-ko-spartak/
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
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 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
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22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
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Зенит – Сочи
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