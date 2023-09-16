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Сегодня, 14:56

Агент Пояркова заявил, что «Факел» интересовался игроком еще летом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы защитника «Ростова» Николая Пояркова, сообщил, что воронежский «Факел» проявлял интерес к игроку еще летом.

«Был разговор с главным тренером «Ростова», что большая конкуренция, а Николаю надо играть постоянно. Так как прошлый сезон Поярков был на травме, играл совсем мало. Сейчас он в полном порядке, чувствует себя отлично. Надо набирать форму через игры. У «Ростова» сейчас на позицию левого защитника три человека, что вполне говорит о том, что Николай может участвовать в играх не всегда. Поэтому Валерий Георгиевич сказал, что вариант аренды «Ростов» рассмотрел. Интерес при Евсееве в начале лета «Факел» проявлял, но дальше разговора не заходило. Было несколько вариантов из ФНЛ, но РПЛ есть РПЛ. «Факел» интерес не потерял, несмотря на уход Евсеева. Были переговоры с нынешним тренером Сергеем Ташуевым, он высказал заинтересованность. В принципе, «Ростов» оказался не против этого варианта. Поэтому поехал в Воронеж», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

Воронежцы заключили соглашение о бесплатной аренде 23-летнего россиянина у ростовчан до конца сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне Поярков принял участие в трех матчах «Ростова» и не отличился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-fakel-interesovalsya-zashhitnikom-rostova-poyarkovy-m-eshhe-letom/
Николай Поярков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
7
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
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16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
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Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
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