Агент Пояркова заявил, что «Факел» интересовался игроком еще летом

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы защитника «Ростова» Николая Пояркова, сообщил, что воронежский «Факел» проявлял интерес к игроку еще летом.

«Был разговор с главным тренером «Ростова», что большая конкуренция, а Николаю надо играть постоянно. Так как прошлый сезон Поярков был на травме, играл совсем мало. Сейчас он в полном порядке, чувствует себя отлично. Надо набирать форму через игры. У «Ростова» сейчас на позицию левого защитника три человека, что вполне говорит о том, что Николай может участвовать в играх не всегда. Поэтому Валерий Георгиевич сказал, что вариант аренды «Ростов» рассмотрел. Интерес при Евсееве в начале лета «Факел» проявлял, но дальше разговора не заходило. Было несколько вариантов из ФНЛ, но РПЛ есть РПЛ. «Факел» интерес не потерял, несмотря на уход Евсеева. Были переговоры с нынешним тренером Сергеем Ташуевым, он высказал заинтересованность. В принципе, «Ростов» оказался не против этого варианта. Поэтому поехал в Воронеж», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

Воронежцы заключили соглашение о бесплатной аренде 23-летнего россиянина у ростовчан до конца сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне Поярков принял участие в трех матчах «Ростова» и не отличился результативными действиями.