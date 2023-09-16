Агент Тормены заявил, что адаптация игрока в «Краснодаре» проходит хорошо

Футбольный агент Рафаэль Норманд, представляющий интересы защитника «Краснодара» Витора Тормены, поделился мнением о форме своего клиента.

«Витор постепенно адаптируется к «Краснодару», все идет хорошо. Но у меня нет информации, сможет ли он сыграть сегодня», — приводит слова Норманда «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Тормена сыграл за «Краснодар» 2 матча.

По итогам 7 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. 16 сентября «быки» встретятся с «Ахматом».