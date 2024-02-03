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Сегодня, 18:33

Игрок «Флуминенсе» Андре намерен отвергнуть предложения от клубов из России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Флуминенсе» Андре не хочет переходить в клуб из России, сообщает журналист Экрем Конур.

По данным источника, 22-летний футболист в ближайшие дни отвергнет предложения от российских клубов. Он намерен остаться во «Флуминенсе».

Андре в сезоне-2023 сыграл за бразильский клуб 60 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт рассчитан до лета 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Источник: Экрем Конур
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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