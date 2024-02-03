Игрок «Флуминенсе» Андре намерен отвергнуть предложения от клубов из России

Полузащитник «Флуминенсе» Андре не хочет переходить в клуб из России, сообщает журналист Экрем Конур.

По данным источника, 22-летний футболист в ближайшие дни отвергнет предложения от российских клубов. Он намерен остаться во «Флуминенсе».

Андре в сезоне-2023 сыграл за бразильский клуб 60 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт рассчитан до лета 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.