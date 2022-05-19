В «Енисее» прокомментировали информацию о возможном переходе Окладникова в ЦСКА

Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал информацию о том, что нападающий команды Андрей Окладников может продолжить карьеру в ЦСКА.

В нынешнем сезоне Окладников забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 22 матчах за «Енисей» в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и БЕТСИТИ Кубке России.

«Будущее Окладникова? На сегодняшний момент в клуб официальных документов не поступало», — сказал Ивахов «СЭ».

Контракт нападающего с красноярским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.