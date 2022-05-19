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В «Енисее» прокомментировали информацию о возможном переходе Окладникова в ЦСКА

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал информацию о том, что нападающий команды Андрей Окладников может продолжить карьеру в ЦСКА.

В нынешнем сезоне Окладников забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 22 матчах за «Енисей» в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и БЕТСИТИ Кубке России.

«Будущее Окладникова? На сегодняшний момент в клуб официальных документов не поступало», — сказал Ивахов «СЭ».

Контракт нападающего с красноярским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
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 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
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 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
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 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
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