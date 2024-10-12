Агент Корредеры: «Алексу нравится Москва»

Альваро Навасо, агент полузащитника «Химок» Алекса Корредеры, заявил, что адаптация его клиента в России складывается хорошо.

«Алекс прекрасно себя чувствует в Москве, ему все здесь нравится. Он постепенно знакомится с городом и жизнью здесь», — приводит слова агента «РБ Спорт».

На счету испанца шесть матчей и ни одного результативного действия в составе подмосковного клуба. Контракт Корредеры с «Химками» рассчитан до 30 июня 2026 года.