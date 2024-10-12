«Зенит» — «Войводина»: Соболев в старте, Ахметов в запасе

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Стал известен состав «Зенита» на товарищеский матч против сербской «Войводины».

Стартовый состав: Адамов, Горшков, Чистяков, Нино, Мантуан, Барриос, Клаудиньо, Артур, Педро, Ерохин, Соболев.

Запасные: Латышонок, Бязров, Родригао, Дуглас Сантос, Вендел, Ахметов, Чернов, Мушкарин, Обонин, Иванов, Кассьерра, Лусиано.

Матч пройдет в Петербурге и начнется в 19:00 мск.