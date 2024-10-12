«Ахмат» в товарищеском матче сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»

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«Ахмат» в товарищеском матче сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:1.

На гол Магомеда Якуева махачкалинцы ответили точным ударом Задимхана Юсупова с пенальти.

В 12-м туре РПЛ «Ахмат» 18 октября сыграет с «Факелом», «Динамо» днем позже примет ЦСКА.