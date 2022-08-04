Агент Карраскаля рассказал, готов ли Хорхе стать лидером ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес рассказал «СЭ», готов ли игрок стать лидером команды.

«Готов ли Хорхе стать лидером ЦСКА? Он готов показать свои качества и весь свой отличный стиль игры с хорошими цифрами в передачах и голах. В первых трех играх он уже начал это показывать», — сказал Родригес «СЭ».

24-летний Карраскаль c февраля выступал за ЦСКА на правах аренды.

Ранее стало известно, что ЦСКА активировал опцию выкупа контракта колумбийца у «Ривер Плейта». Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.