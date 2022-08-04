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Сегодня, 18:07

Агент Карраскаля рассказал, готов ли Хорхе стать лидером ЦСКА

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес рассказал «СЭ», готов ли игрок стать лидером команды.

«Готов ли Хорхе стать лидером ЦСКА? Он готов показать свои качества и весь свой отличный стиль игры с хорошими цифрами в передачах и голах. В первых трех играх он уже начал это показывать», — сказал Родригес «СЭ».

24-летний Карраскаль c февраля выступал за ЦСКА на правах аренды.

Ранее стало известно, что ЦСКА активировал опцию выкупа контракта колумбийца у «Ривер Плейта». Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
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 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
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16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Урал – Спартак
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
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Торпедо – Химки
 - : -
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Кр. Советов – Динамо
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Ростов – Оренбург
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Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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