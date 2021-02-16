«Тамбов» досрочно получит средства, положенные от будущих выплат со стороны РПЛ

Общее собрание РПЛ обсудило ситуацию с «Тамбовом», сообщает 16 февраля пресс-служба Тинькофф-РПЛ в Telegram.

Лига поддержала досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. Клуб получит средства при условии выполнения остальных пунктов дорожной карты, среди которых находятся реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

Из-за долгов «Тамбову» запрещено регистрировать новых игроков, большая часть футболистов покинула клуб. 4 февраля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить «Тамбов».

«Тамбов» ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 13 очками в активе.