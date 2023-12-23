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Агент Ленини: «Пари НН»? Возможно, «Краснодар» действует напрямую»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Пьер Фернандес заявил, что «Краснодар» может договариваться с «Пари НН» о переходе полузащитника «быков» Кевина Ленини без его участия.

«Про «Пари НН» ничего не слышал. Вполне возможно, что «Краснодар» действует напрямую. Но в любом случае им нужно будет общаться с нами, чтобы понять, будет ли Кевин готов принять такой вариант», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Ленини провел 15 матчей за «Краснодар», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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