Агент Ленини: «Пари НН»? Возможно, «Краснодар» действует напрямую»

Футбольный агент Пьер Фернандес заявил, что «Краснодар» может договариваться с «Пари НН» о переходе полузащитника «быков» Кевина Ленини без его участия.

«Про «Пари НН» ничего не слышал. Вполне возможно, что «Краснодар» действует напрямую. Но в любом случае им нужно будет общаться с нами, чтобы понять, будет ли Кевин готов принять такой вариант», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Ленини провел 15 матчей за «Краснодар», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.