Агент Ленини: «Кевин останется в «Краснодаре»

Футбольный агент Пьер Фернандес заявил, что контракт между Кевином Ленини и «Краснодаром» был переподписан не для того, чтобы выгоднее продать игрока.

«Подписан ли контракт для более дорогостоящего трансфера? Нет, Кевин останется в «Краснодаре», — заявил Фернандес «РБ Спорт».

В сезоне-2024/2025 Ленини провел 2 матча в составе «Краснодара». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1 миллион евро. Футболист переподписал контракт с «Краснодаром» до 2027 года.