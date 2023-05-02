Агент Педриньо заявил, что «Локомотив» не обсуждал с ним будущее футболиста
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Педриньо, высказался о будущем футболиста в московском клубе.
«Локомотив» хочет избавиться от Педриньо? Мне ничего неизвестно об этом. Со мной клуб не обсуждал будущее футболиста», — приводит слова Гарсии Metaratings.ru.
30 апреля «Сан-Паулу» официально объявил о расторжении контракта с Педриньо. За бразильский клуб игрок выступал на правах аренды. Полноценный контракт футболиста принадлежит «Локомотиву».
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|
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|
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|
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|25
|6
|4
|15
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|22
|
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|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
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|
16
|Торпедо
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|3
|4
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|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
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|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
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|
Локомотив – Сочи
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|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
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|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
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Александр Соболев
Спартак
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|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|
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Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
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Максим Ненахов
Локомотив
|15
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Торпедо М
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|1
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