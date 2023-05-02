Агент Педриньо заявил, что «Локомотив» не обсуждал с ним будущее футболиста

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Педриньо, высказался о будущем футболиста в московском клубе.

«Локомотив» хочет избавиться от Педриньо? Мне ничего неизвестно об этом. Со мной клуб не обсуждал будущее футболиста», — приводит слова Гарсии Metaratings.ru.

30 апреля «Сан-Паулу» официально объявил о расторжении контракта с Педриньо. За бразильский клуб игрок выступал на правах аренды. Полноценный контракт футболиста принадлежит «Локомотиву».