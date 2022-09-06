Агент новичка «Оренбурга» Башича рассказал, как проходит адаптация игрока в России

Асхат Идризович, агент полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича рассказал о том, как проходит адаптация футболиста в России.

«Две последние недели у Ивана была маленькая травма, но он вернулся, уже сыграл в последнем матче и к следующему будет полностью готов. Парню всего 20 лет, он в первый раз оказался в России, но Иван мне говорил, что ему очень нравится в России, он быстро адаптировался. Ни разу я не слышал от него разговоров в духе «зачем я сюда приехал, я скучаю по дому». Башич сказал, что если кому-то из наших футболистов поступит предложение из России, чтобы они не думали и обязательно сюда приезжали.

Долгие поездки на автобусе — это, конечно, проблема. Долго сидеть во время переезда и потом играть на искусственном поле сложно. Но главное, что Иван полностью оправился от повреждения и готов играть. Сегодня или завтра мы намерены приехать в Россию, пообщаемся с Башичем», — приводит «РБ Спорт» слова Идризовича.

Башич перешел в «Оренбург» в июле 2022 года, до этого он выступал за боснийский «Зриньски Мостар». 20-летний футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за российскую команду.