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12 октября, 14:30

Агент Кухты: «Возвращение в «Локомотив»? Пока говорить об этом рано, у «Спарты» есть опция выкупа»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ян Кухта.
Фото Global Look Press

Агент Милан Мартинович, представляющий интересы нападающего «Спарты» Яна Кухты, ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении чеха в «Локомотив» из аренды после ухода спортивного директора Томаса Цорна.

— Кухта выступает на правах аренды за «Спарту». Может ли уход Томаса Цорна сказаться на его желании вернуться в «Локомотив»?

— У «Спарты» есть опция выкупа трансфера. Ближе к ситуации будем смотреть, что будет происходить. Пока о чем-то конкретно говорить слишком рано.

Форвард перешел в «Локомотив» в январе 2022 года, в июле он отправился в годичную аренду в «Спарту».

За чешский клуб 25-летний футболист провел 8 матчей, забив 3 гола и сделав 2 голевые передачи.

Его контракт с «Локо» действует до 30 июня 2026 года.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спарта (Прага)
Ян Кухта
1
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