Жуков считает, что «Спартак» начал играть лучше после смены руководства

Первый вице-спикер Госдумы РФ и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился мнением об игре красно-белых.

«После смены руководства «Спартак» стал играть лучше, веселее, виден прогресс. И тренерская работа в этом не на последнем месте. Может ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту»? Один раз в этом сезоне уже обыграли. Наверное, по составу пока вряд ли. Но по желанию бороться, энтузиазму — да», — приводит ТАСС слова Жукова.

22 августа компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака». После этой сделки Леонид Федун покинул состав акционеров и пост президента клуба.

Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 25 очками в 12 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков.