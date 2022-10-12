Гаджиев считает, что матч ЦСКА — «Спартак» будет отличаться агрессивностью

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Обе команды сейчас в неплохом состоянии, проводят игры динамично и агрессивно. Но каждая игра всегда имеет свое лицо, поэтому сейчас трудно точно сказать, кто кого будет переигрывать. Сейчас команды примерно одинаковые. Игра будет примерно равной по содержанию, но, думаю, она будет отличаться агрессивностью. Закрытого футбола не будет», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).