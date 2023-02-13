Агент Дуа: «Не думаю, что в данный момент Квадво захочет поехать в Россию»

Агент нападающего «Нюрнберга» Квадво Дуа Вольфганг Воге в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе игрока в ЦСКА.

«Нам пока не известно о предложении ЦСКА по Дуа. Но не думаю, что в данный момент он захочет поехать в Россию», — сказал Воге «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что московский клуб намерен арендовать 25-летнего швейцарца с правом последующего выкупа за 1 миллион евро.

Действующий контракт Квадво Дуа с «Нюрнбергом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,3 миллиона евро.

В текущем сезоне на его счету 6 голов в 22 матчах.