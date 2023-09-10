Агент нападающего «Маккаби» Пьерро отреагировал на слухи об интересе «Локомотива» к игроку
Лорен Дежапо, агент нападающего «Маккаби» (Хайфа) Францди Пьерро отреагировал на слухи об интересе «Локомотива» к футболисту.
Ранее издание Ynet.co.il заявило, что московский клуб предложил 2,5 миллиона евро за 28-летнего гаитянина.
«Игрок останется в «Маккаби». На данный момент было бы неразумно переходить куда-либо», — приводит sport5.co.il слова Дежапо.
Пьерро выступает за «Маккаби» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.
(Эли Швидлер)
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1
|Краснодар
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2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
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3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
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5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
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6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
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7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
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8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
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9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
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10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
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14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
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15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
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16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
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Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
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ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
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Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
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Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
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Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
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Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
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Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|6
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Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
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Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
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Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
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Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
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Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0