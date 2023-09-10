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Сегодня, 15:10

Алексей Мелешин оценил игру своего сына Павла за «Спартак»

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Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Мелешин высказался об игре своего сына Павла, который выступает за красно-белых на позиции нападающего.

«Идет сезон, поэтому давать какие-то оценки сейчас рано. Думаю, в декабре можно будет делать выводы. Паша работает. Сейчас много матчей, сборная. Мы ждем, когда у него появится игровое время. Настраиваю его на то, чтобы он был готов в любой момент выйти на поле на замену или в составе.
Мы общаемся, но я не могу об этом говорить. Он переживает. Хочет играть. В команде обстановка нормальная, хотя понятно, что все ребята расстроены такими результатами. Они хотят реабилитироваться. Надо спросить у Абаскаля, на какой позиции он видит Пашу. Не хочется думать за главного тренера. Тем более, сейчас ситуация осложняется отъездом игроков в сборные», — приводит слова Мелешина «Евро-Футбол.Ру»

«Спартак» с 10 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

Павел Мелешин — воспитанник «Спартака». В сезоне-2023/24 футболист провел 4 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Алексей Мелешин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

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Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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