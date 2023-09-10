Источник: «Локомотив» предложил 2,5 миллиона евро за форварда «Маккаби» Пьерро
«Локомотив» интересуется нападающим Францди Пьерро, который выступает за «Маккаби» из Хайфы, сообщает Ynet.co.il.
По данным источника, московский клуб предложил 2,5 миллиона евро за 28-летнего гаитянина. При этом утверждается, что сам футболист не заинтересован в уходе из нынешней команды.
Пьерро выступает за «Маккаби» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
(Эли Швидлер)
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|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
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|Локомотив
|7
|3
|3
|1
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|12
|
7
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|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
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|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
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|3
|1
|3
|5-6
|10
|
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|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
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|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
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|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
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|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
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|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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