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Сегодня, 16:59

Селюк о будущем Конате в «Ахмате»: «Скорее всего, по окончании сезона он уйдет в заграничный клуб»

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Агент Дмитрий Селюк в комментарии для «СЭ» заявил, что нападающий «Ахмата» Мохамед Конате может уйти из клуба летом.

«Раньше «Локомотив» интересовался Конате, но клуб запросил много денег, поэтому не сложилось. Сейчас вопрос с «Локомотивом», по всей вероятности, отпал. Ситуация такова, что у Мохамеда через 4,5 месяца заканчивается контракт с «Ахматом». И до Нового года был клуб, который был готов заплатить «Ахмату» значительную сумму денег.
Но грозненский клуб пришел к выводу, что Конате доиграет сезон и поможет команде, а потом уже, скорее всего, перейдет в заграничный клуб. Подпишет контракт, как свободный агент. Пока не могу назвать клубы, которые готовы подписать Конате, но они есть. Сейчас Мохамед в хорошей форме, показывает результат на Кубке Африки», — сказал Селюк корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 26-летний форвард из Буркина-Фасо забил 7 голов в 22 матчах за грозненскую команду во всех турнирах.

«Ахмат» после 18 туров чемпионата России-2023/24 идет на 13-м месте в турнирной таблице с 17 очками.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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