«Сочи» объявил об аренде защитника «Зенита» Чистякова

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков на правах аренды перешел в «Сочи», сообщает пресс-служба сочинцев.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. 30-летний защитник будет выступать за команду под 2-м номером.

В текущем сезоне Чистяков провел за «Зенит» 8 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Он выступал за сине-бело-голубых с 2020 года. Контракт защитника с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.