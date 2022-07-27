Агент Мойзеса заявил, что защитник вылетел в Москву перед подписанием контракта с ЦСКА

Гильермо Миранда, агент защитника «Интернасьонала» Мойзеса Барбозы, заявил, что его клиент вылетел в Москву.

Ранее сообщалось, что ЦСКА арендует 27-летнего бразильца с обязательным правом выкупа через год.

«Мойзес вылетел в Москву. Прилетает завтра», — приводит слова Миранды Sport24.

В нынешнем сезоне Мойзес забил два мяча и отдал две результативные передачи в 19 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.