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Агент Мойзеса заявил, что защитник вылетел в Москву перед подписанием контракта с ЦСКА

Карен Саркисян
Корреспондент
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Гильермо Миранда, агент защитника «Интернасьонала» Мойзеса Барбозы, заявил, что его клиент вылетел в Москву.

Ранее сообщалось, что ЦСКА арендует 27-летнего бразильца с обязательным правом выкупа через год.

«Мойзес вылетел в Москву. Прилетает завтра», — приводит слова Миранды Sport24.

В нынешнем сезоне Мойзес забил два мяча и отдал две результативные передачи в 19 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-27-agent-moyzesa-o-perekhode-v-tsska-moy-kliyent-zavtra-priletayet-v-moskvu
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