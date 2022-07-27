В ЦСКА рассказали, что совет директоров клуба не был сформирован на сезон-2022/23

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что совет директоров клуба на сезон-2022/23 все еще не сформирован.

13 июля Брейдо рассказал, что у ЦСКА появится новый стратегический партнер. «СЭ» писал, что ключевым акционером армейцев станет инвестиционная группа «Тринфико».

«Еще в июне на годовом общем собрании акционеров ЦСКА не был сформирован совет директоров на будущий год. Это связано в том числе с тем, что в ближайшее время у клуба появится новый стратегический партнер», — цитирует Брейдо ТАСС.

После двух туров РПЛ ЦСКА занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков. В третьем туре московская команда в гостях сыграет с «Нижним Новгородом» 31 июля.