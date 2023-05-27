Агент Мирзова заявил, что игрок покинет «Химки» по окончании сезона

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока в команде.

Ранее генеральный директор химчан Николай Оленев допустил, что 29-летний россиянин покинет клуб по окончании сезона.

«У Резиуана заканчивается контракт, он уйдет (из «Химок»). Мирзов хочет играть в Российской премьер-лиге. Интерес от других команд? Без комментариев», — сказал Клюев «СЭ».

Мирзов провел в «Химках» три последних сезона, в сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 27 играх за команду во всех турнирах.