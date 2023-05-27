Генеральный директор «Химок» допустил уход Мирзова из клуба: «Думаю, это произойдет»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил, что полузащитник Резиуан Мирзов с большой долей вероятности покинет команду по окончании сезона-2022/23.

Футболист пропустил матч 29-го тура РПЛ против «Урала» (0:3), который состоялся в субботу, 27 мая.

— Мирзов покидает команду?

— Такой разговор ведется, — сказал Оленев. — Думаю, это произойдет. Контракт рассчитан до конца сезона. Обсуждаем разные варианты. Позицию игрока лучше уточнить у него самого.

— Сегодня он отсутствовал. Почему?

— У него бывают аллергические реакции, отсутствует по состоянию здоровья.

Мирзов провел в «Химках» три последних сезона, в сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 27 играх за команду во всех турнирах.