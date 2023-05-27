Руденко подтвердил переговоры с «Оренбургом»

Нападающий футбольного клуба «Химки» Александр Руденко прокомментировал информацию о переговорах с «Оренбургом».

«Слышал ли я об интересе «Оренбурга»? Да, ведутся переговоры», — приводит слова Руденко «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 24-летнего форварда 5 голов и 2 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Химками» действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.