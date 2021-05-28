Агент Мевли: «Миха хочет остаться в России, но «Сочи» делает предложение и куда-то исчезает»

Евгений Новиков, агент защитника «Сочи» Михи Мевли, рассказал «СЭ» о ситуации клиента. Контракт футболиста сборной Словении с российским клубом истекает нынешним летом.

«Три турецких клуба в серьезном контакте с нами, обсуждаем все нюансы. Миха отыграет за сборную и дальше уже будем смотреть, в какую сторону двигаться. Из российских клубов общаемся со всеми, но ждем чего-то более конкретного. Нам нужен длительный контракт, это приоритет. Хотим получить 3 года. С некоторыми клубами есть договоренности, но пока не можем найти компромисс по всем условиям. Желание остаться в России у Михи есть, он знает тут все», — сказал Новиков «СЭ».

Также агент рассказал о переговорах с «Сочи».

«Он бы и в «Сочи» остался, но они пока в очередной раз взяли паузу. Сделали предложение, а потом, видимо, испугались его. Думаю, они еще рассчитывают еще побороться за Миху. Но пока они делают предложение и куда-то исчезают. Сами не знаем, что там за ситуация. Возможно, там пока не утвержден бюджет. Но мы однозначно смотрим и другие варианты. Откуда в ближайшее время появится хорошее предложение — туда и уйдем», — добавил Новиков.

В прошедшем сезоне 30-летний защитник принял участие в 31 матче за «Сочи» во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

(Сергей Федоров)